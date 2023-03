Chelsea, Potter in bilico e ora anche il FFP fa paura

Sarà una serata importante in casa Chelsea, per il futuro prossimo del club e quello del tecnico Graham Potter. Il Chelsea parte da uno svantaggio di 1-0, grazie al gol di Adeyemi e vede l’obiettivo Champions svanire lentamente.

POTTER, FUTURO AL CHELSEA SEMPRE MENO SICURO

Arrivato a settembre in sostituzione di Thomas Tuchel, Potter è stato liberato dal Brighton a suon di milioni di sterline e ha sottoscritto un contratto di ben 5 stagioni. Un modo per costruire un progetto a lungo termine, che però si sta lentamente sgretolando. Le campagne acquisti faraoniche non stanno rendendo e il Chelsea presto potrebbe trovarsi a dover esonerare un tecnico che ha ancora 4 stagioni di contratto.

CHELSEA, LA CHAMPIONS LEAGUE È FONDAMENTALE

Il passaggio in Champions League è diventato fondamentale per Potter e per la società londinese perché la situazione in Premier League è alquanto compromessa. I Blues hanno vinto soltanto due gare in campionato dall’inizio dell’anno solare 2023, crollando fino alla 10^ posizione a -11 dalla zona Champions League. Una situazione che, unita alla precoce eliminazione dalla FA Cup, apre lo scenario di un Chelsea fuori dalle competizioni europee nonostante una campagna acquisti faraonica.

LA SITUAZIONE DEL FFP PREOCCUPA IL CHELSEA

Andare avanti in Champions League diventa quindi un obbligo per provare a darsi una speranza di avere gli introiti europei nella prossima stagione. D’altronde, nonostante il tentativo di provare a mascherare la campagna acquisti dietro contratti pluriennali da 7 o 8 anni per spalmare gli ammortamenti annui di calciatori, le spese del club londinese sono salite alle stelle.

In questo scenario non è da escludere che i Blues possano essere messi sotto inchiesta dalla CFCB per violazioni delle regole del Financial Fair Play UEFA, compromettendo il futuro prossimo del Chelsea.

IL FUTURO DI POTTER AL CHELSEA

La situazione dell’allenatore, nonostante i risultati deludenti, non era ancora stata messa in discussione. Ora però è quanto mai precaria. Non basterà la sicurezza di un contratto lungo, le risorse della proprietà del Chelsea sono tali da potersi permettere di buttare nel cestino i progetti fatti con il tecnico inglese e avviare una nuova avventura. Potter è costato al Chelsea ben 22 milioni di sterline solo per liberarlo dal Brighton (che per inciso vola anche con Roberto De Zerbi) e costerà circa 3 o 4 milioni di sterline a stagioni per questa e per le prossime stagioni.

Ma ne è valsa davvero la pensa? Certamente il tecnico ex Brighton ha mostrato grandi qualità nel corso degli anni emigrando all’estero per costruire la propria carriera, ma in questa stagione ha fatto il carico di responsabilità e aspettative, forse oltre il dovuto. Responsabilità perché chiamato a sostituire Tuchel, l’uomo della seconda Champions del Chelsea. E perché deve condurre un gruppo di campioni in erba per cui sono stati sborsati centinaia di milioni di sterline. Aspettative perché è forse uno dei primi tecnici inglesi in grado di conseguire risultati con un calcio moderno.