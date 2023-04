Ancora punti di penalizzazione: sono davvero nei guai

Una crisi senza fine. I tifosi sono in ansia dopo l’ultima decisione: non ci sono più motivi per sorridere. L’annuncio sulla penalizzazione

Pericolo in vista per un club italiano che deve far fronte a una penalizzazione in campionato. Come cambierebbe la classifica. Un pericolo in più nel momento difficile per il Monterosi Tuscia Fc, società laziale. Dunque, pronta la fase due: tutto ruoterebbe intorno a mancati versamenti entro i termine indicati. Una mancanza della società che ha influito sull’andamento del club in campionato. Una situazione che il sodalizio proverà a risolvere nelle sedi opportune

Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato al Monterosi Tuscia Fc (formazione laziale che milita nel Girone C di Serie C) 2 punti di penalizzazione in classifica: una punizione che verrà scontata a partire da subito, nell’attuale torneo. Lo stesso club era stato deferito per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022.

Monterosi punito: 2 punti di penalizzazione

Dopo la penalizzazione della Viterbese, ora anche quella del Monterosi, con il Girone C che entra nella fase calda della stagione. Alcuni verdetti, nella parte alta della classifica, sono già arrivati, come la promozione del Catanzaro e il secondo posto del Crotone. Diverso è il discorso relativo a playoff, playout e retrocessioni.

Il Monterosi, complice la penalizzazione dei due punti, scivola al terzultimo posto in classifica, a quota 34 punti. Sette punti di vantaggio sull’altra compagine laziale, la Viterbese che occupa la penultima piazza. Più nove, invece, sulla Fidelis Andria fanalino di coda del Girone C. Tutto può accadere in queste ultime quattro giornate di Lega Pro, considerando anche la graduatoria corta con il Monterosi che ha l’obbligo di conquistare quanti più punti possibili e avvicinarsi al quindicesimo posto occupato dalla Turris a quota 37.