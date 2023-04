Cristiano Ronaldo, confessione hot di Georgina: “Lo abbiamo fatto lì”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continuano a far “discutere” dopo alcune difficoltà delle ultime settimane.

Il trasferimento in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo non è stato visto di buon occhio dalla showgirl e influencer, e c’è chi ha dichiarato come i due stessero vivendo un periodo di crisi. Al contempo è scattata una nuova vita da sceicco per CR7 con la maglia dell’Al Nassr indosso: svariati milioni, lusso e fascia di capitano al braccio nella squadra allenata da Rudi Garcia.

Sta facendo parlare la seconda stagione di “I Am Georgina” su Netflix: una docuserie, che segue passo passo la vita di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Successo immediato sulla piattaforma in streaming con tanto di primato in classifica. Tra le tante cose dichiarate dalla modella, influencer e showgirl anche una conversazione piccante in cui ha evidenziato un luogo particolare in cui ha fatto sesso con CR7.

Georgina e CR7: ecco dove hanno fatto sesso

“Avevo evitato di nuotare in spiaggia, ma sono tornata a casa e Cris mi ha detto di andare alle terme”, ha detto Georgina al suo amico di Telecinco Ivan. L’icona fashion non voleva bagnarsi nella SPA a causa del suo nuovo tatuaggio, ma alla fine ha cambiato idea e ci ha rinunciato. “Avresti potuto fare l’amore a letto, non alle terme”, ha scherzato Ivan. “No, l’abbiamo fatto lì”, con Ivana, la sorella di Georgina, che ha poi chiesto: “Hai fatto l’amore alle terme?”. Georgina ha provato in tutti i modi a negarlo (con tanto di “Ops” e risata), ma alla fine è stato troppo tardi…

Ultimamente Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro. Tante polemiche sui social per la sua particolare scelta. Dopo la fine del Mondiale e la conseguente separazione con il Manchester United, con numerosi accostamenti di calciomercato a livello europeo, il fenomeno di funchal ha deciso di ripartire dall’Al Nassr come prossima tappa della sua carriera. Contratto biennale con la formazione saudita che ha annunciato in grande stile l’arrivo del campione lusitano che a quasi 38 anni, ha totalmente cambiato la sua vita calcistica.

La nuova storia di CR7 nella Saudi Pro League va a gonfie vele: macchina da gol, il portoghese anche in Arabia segna a raffica. Anche con il Portogallo si è preso la scena nelle due gare valevoli per le qualificazioni a Euro 2024 in Germania: doppietta nel 4-0 al Liechtenstein e due reti nello 0-6 al Lussemburgo.