Cristiano Ronaldo preso alla sprovvista: quello che succede in spogliatoio commuove tutti

Cristiano Ronaldo dà spettacolo in Arabia. All’Al Nassr è ormai un idolo: amato nonostante qualche controversia. Il gesto fa commuovere

Cristiano Ronaldo è pronto a rinascere: sportivamente non è mai morto, ma mediaticamente ha accusato qualche colpo. Anni difficili dopo il divorzio con la Juventus: il ritorno a Manchester, le controversie con la squadra prima e l’allenatore poi, quei faccia a faccia con ten Hag ridotto a fare il moderatore fra le intemerate di CR7 e le esigenze dei compagni.

Infine quell’intervista al vetriolo, dove sbugiardava i Red Devils raccontando numerosi retroscena e attaccando simboli del club come Ole Solskjaer. Insomma, non si è fatto mancare nulla: persino lo scatto d’ira contro un ragazzo autistico. Gli ha distrutto il telefono, ma non sono bastate le scuse e una fornitura di iPhone alla sua associazione.

Cristiano Ronaldo cuore d’oro: la metamorfosi del campione

Tre giornate di squalifica più la multa. Sanzione che si è portato dietro, fino in Arabia, dove è arrivato per mettere un punto e andare a capo. Pagina nuova per dimenticare – e in fretta – gli errori del passato. Compresa un’eliminazione bruciante dal Mondiale con il Portogallo. Niente rivincita, ma il resto si può aggiustare.

Ci pensa Rudi Garcia, ma non basta soltanto la fiducia dell’allenatore. Anche se, visti i tempi e il personaggio, non è cosa da poco. Il resto ce lo mette lui, con prestazioni all’altezza e atteggiamento propositivo: non è ancora quello di Madrid, ma ci sta provando. Ha ritrovato uno smalto incredibile che fa ben sperare per il futuro.

Ultimi anni e poi via come Ambasciatore per riscattare il Qatar a prezzo d’oro: riscatto su riscatto. Questo impone anche un profilo diverso, più posato e composto, meno evidente e tracotante. Consapevole e non borioso. Anche l’atteggiamento con i fan è diverso: provare per credere.

CR7 – al cospetto di un bambino che l’aveva atteso al rientro da una partita – si è lasciato prendere dalla commozione. Il piccolo, nel bagno di folla, si è fatto strada e una volta arrivato davanti al suo idolo non ha fatto altro che esultare come lui. Il “Siuum” più famoso del calcio mondiale ha fatto breccia nei più piccoli.

Ronaldo l’ha visto ammirato e ha risposto con un bacio prima di congedarsi: CR7 è sereno, lo si evince anche da questi piccoli grandi gesti che possono cambiare la vita di un fan. Quel bambino difficilmente scorderà questo momento. Il calcio è fatto anche – e soprattutto – di queste cose qui.