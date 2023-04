Valentino Rossi, decisione da brividi: mondo dei motori commosso

Un riconoscimento importante per Valentino Rossi: il numero 46 leggendario del Motomondiale degli ultimi anni.

Il “Dottore” più famoso dei motori: Valentino Rossi ha fatto la storia del Motomondiale degli ultimi 25 anni: nove mondiali vinti. Il 5 agosto 2021 la decisione che ha spiazzato il mondo delle due ruote: il ritiro. Il 14 novembre a Valencia l’ultimo Gran Premio (432esima partenza di Rossi in un GP).

Valentino Rossi è l’unico pilota ad aver vinto il Campionato del Mondo in quattro categorie: 125, 250, 500 e MotoGP. Nato a Urbino e cresciuto a Tavullia, ha sempre avuto la passione per le due ruote, grazie a suo papà, Graziano (si classificò 3° al campionato mondiale 250 nel 1979 su una Morbidelli), a cui “ha copiato” il numero 46, utilizzato dall’ex pilota classe ’79 nelle corse.

Valentino Rossi e il riconoscimento da Tavullia

Nella sua immensia carriera, Valentino Rossi detieni svariati record: 89 vittorie nella classe regina lo rendono il pilota col maggior numero di primi posti nella storia dei Gran Premi. È salito sul podio 235 volte in tutte le categorie, oltre ad aver vinto con sette moto differenti: 125cc Aprilia, 250cc Aprilia, 500cc Honda, 990cc Honda, 990cc Yamaha, 800cc Yamaha e 1000cc Yamaha.

Valentino Rossi e Tavullia una storia eterna e infinita: una nuova puntata, fra un mese, il prossimo 19 maggio quando il sindaco Francesca Paolucci gli consegnerà ufficialmente le chiavi della città. Valentino Rossi (431 gare disputate con 115 vinte; 235 podi, di cui 199 in MotoGp) non ha mai dimenticato le sue origini: Tavullia lo ha visto crescere e spiccare il volo. Una celebrazione per tutte le vie della città, con diversi eventi in programma. Una serata speciale che verrà guidata da Guido Meda e Mauro Sanchini, commentatori storici delle imprese di Valentino in Moto Gp.

Alla cerimonia, presenti tutti i piloti dell’Academy e del Motomondiale, pronti a fare il “tifo” nell’ultima impresa del Dottore, uno dei più grandi campioni del motociclismo che la storia di questo sport abbia mai avuto. Un orgolio per tutta l’Italia e per il comune di circa 8 mila abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Rossi ha dominato la scena del Motomondiale con Honda prima e Yamaha. L’ex pilota è pronto a vivere un’altra serata indimenticabile nella su Tavullia con un importante riconoscimento che gli verrà consegnato, soprattutto per aver portato il nome della città in giro per il mondo.