Morte Julia Ituma, c’è anche un precedente inquietante: tutti sconvolti

Julia Ituma non è la prima atleta italiana morta a Istanbul in circostanze particolari. Nel 2012 un altro lutto in Turchia

Julia Ituma, giovane talento della Igor Novara Volley, giovedì notte poco prima delle 6, è stata trovata priva di vita: decesso dovuto ad una caduta da una finestra del sesto piano dell’hotel Burhan Felek Sports Hall di Istanbul.

La vittima si trovava in Turchia per disputare il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. A più di 24 ore dal ritrovamento del corpo, di cui è stata disposta l’autopsia, non c’è ancora certezza sulle cause del decesso. Tra le ipotesi vagliate, purtroppo, anche quella del suicidio.

Ituma, 18 anni e tanta pallavolo ancora da vivere, avrebbe perso la vita cadendo appunto da una finestra in piena notte. Le ricerche sono complesse perché al momento del fatto, le sue compagne di squadra dormivano. Neanche la sua compagna di stanza ha avvertito minimamente cosa stesse accadendo.

Morte Ituma: si indaga sulla dinamica

Gli inquirenti turchi stanno cercando di carpire qualcosa tramite le riperse delle telecamere interne. Da quanto emerso finora, tra le 22.30 e le 23.00 circa, si vede la ragazza camminare in un corridoio quindi sedersi a terra con le mani a coprire il viso.

Oltre alle immagini, si stanno studiando i tabulati telefonici della giocatrice, nata a Milano e figlia di genitori nigeriani. A quanto sembra, prima di andare a letto, la ragazza avrebbe avuto una lunga telefonata. Purtroppo la tragedia dei giorni scorsi, non è la prima riguardante una giocatrice italiana che ha perso la vita a Istanbul.

La morte di Ituma, cresciuta in Casa Italia in A2 e vincitrice di titoli con la nazionale italiana, non rappresenta il primo caso del genere. Nella notte tra il 28 e 29 maggio 2012, Giulia Albini, all’epoca dei fatti tesserata con l’Ornavasso in B1, cadendo dal ponte di Fatih Sultan Mehmet, dopo 100 metri in aria morì nelle acque del Bosforo. La giocatrice aveva solo 30 anni.

Come racconta repubblica.it, il cadavere della ragazza fu rinvenuto da un pescatore solo alcuni giorni dopo la caduta dal secondo ponte che collega le sponde asiatiche ed europee. Secondo la polizia turca, Albini affittò una macchina, (sul ponte non si può camminare, ndr) e si recò sul luogo in piena notte. Catalogato come suicidio, nella vettura e nella stanza d’albergo della ragazza non venne trovato nulla che potesse rafforzare la pista del suicidio.

A legare anche i destini di Ituma e Albini anche un particolare. La 18enne era in Turchia per giocare contro Eczacibasi. Albini, affermano le cronache di 11 anni fa, sarebbe arrivata ad Istanbul per incontrare Lorenzo Micelli, all’epoca allenatore proprio dell’Eczacibasi Istanbul, e con cui la trentenne avrebbe avuto una relazione extraconiugale.