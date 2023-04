Dimissioni Simone Inzaghi, sta succedendo l’imponderabile all’Inter

Il futuro di Simone Inzaghi resta un mistero, nonostante le rassicurazioni della dirigenza. Le ultime sul futuro del tecnico piacentino.

I problemi derivanti dai risultati hanno cambiato i piani, con la società che sta facendo le sue valutazioni e si sta prendendo del tempo per decidere il futuro dell’allenatore. Riconquistare l’Europa: altrimenti come rivelato da Milano, l’addio di Simone Inzaghi all’Inter appare sempre più vicino.

E’ stata la parola d’ordine di Steven Zhang e dell’amministratore delegato Beppe Marotta, con quest’ultimo che ha parlato prima della sfida contro il Monza. Il dirigente nerazzurro si è soffermato sulle vie che il club nerazzurro deve percorrere da qui alle prossime partite fino alla fine della stagione. La posizione del tecnico è al momento da interpretare. Qualora i prossimi risultati non soddisfino le richieste della dirigenza, a Milano (sponda nerazzurra) potrebbero verificarsi dei capovolgimenti di fronte, con l’esonero di Inzaghi pronto ad entrare nel vivo.

Inter, tifosi contro Inzaghi dopo il ko contro il Monza

Non era mai capitato nella storia del club nerazzurro: tre sconfitte di fila a San Siro senza segnare (Juventus, Fiorentina, Monza). Undicesimo KO in campionato contro una delle sorprese di questa stagione, dove i tifosi dell’Inter sognano una finale di Champions League.

Nelle ultime 5 giornate di Serie A le conclusioni sono state addirittura 90… ma le reti messe a segno, soltanto 2. Quella di Lukaku a La Spezia nella sconfitta per 2-1 del Picco e quella di Gosens a Salerno che ha sbloccato il match dell’Arechi poi terminato 1-1 dopo il pari di Candreva in pieno recupero. “Vogliamo le dimissioni si Simone Inzaghi punto, Inter-Monza”. “Bene, Inzaghi si è firmato le dimissioni da solo”. Così alcuni tifosi dell’Inter su Twitter dopo l’ennesima umiliazione stagionale in campionato

Al momento l’addio di Inzaghi all’Inter sembra utopia e difficilmente il tecnico piacentino ha voglia di lasciare tutto quello che ha costruito in questi ultimi due anni, culminato la scorsa stagione con la vittoria della Coppa Italia con l’annata in corso che potrebbe vedere l’Inter fuori dalla Champions League e al momento lontanissima dalla lotta per lo Scudetto dopo averlo perso lo scorso anno all’ultima giornata. Il destino, fino al termine della stagione, sarà sempre e comunque nelle mani di Inzaghi chiamato, almeno in campionato a risollevare una squadra che non sa più vincere e, con il quarto posto, al momento lontano due lunghezze.