Lutto nel calcio: tifosi di tutto il mondo in lacrime

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo del calcio in Spagna: l’ex calciatore del Betis si è arreso dopo una lunga battaglia.

Non è un periodo facile per il calcio mondiale, colpito nelle scorse ore da un altro lutto. Ha lottato per anni contro un brutto male. E quel male ha preso il sopravvento portando il mondo del pallone spagnolo in lacrime per la scomparsa di Luis Marquez, ricordato anche dai diversi club in cui ha giocato nell’arco della sua carriera.

La notizia, non a caso, è stata ufficializzata proprio dal Betis Siviglia con un post sui social. Dopo la fine della sua carriera in effetti Marquez ha continuato a vivere in Spagna, e per il pubblico biancoverde (specie degli anni ’90) era un nome a cui i tifosi erano molto legati. Un lutto che ha toccato tutti, tifosi e i suoi ex compagni di squadra.

Calcio spagnolo in lutto: il ricordo di Luis Marquez

Per lui non c’è stato niente da fare, è morto dopo una lunga ed estenuante battaglia… purtroppo questa volta persa. Una vera e propria tragedia per il mondo dello sport che è ora costretto a dare l’ultimo saluto all’ex Betis.

Undici anni ai biancoverdi di Siviglia e un gol ricordato da tutti: un destro al volo imparabile sugli sviluppi da calcio d’angolo con cui il club biancoverde ha deciso di rendergli omaggio su Instagram e Twitter. “Quale miglior modo di ricordare Marquez, se non con quel gol all’Atletico Madrid. Riposa in pace”. Una rete incredibile che in poco tempo ha fatto il giro del web con tantissimi sostenitori biancoverdi che hanno commentato sotto i post pubblicati dal Betis.

Il 51enne Luis Marquez, di ruolo centrocampista, è nato a Siviglia nel 1971: cresciuto calcisticamente negli Heliopolitanos, era soprannominato Bernhard Schuster, per via della somiglianza con il tedesco che ha militato nel Barcellona. Per circa dieci anni ha vestito la maglia biancoverde con la quale ha segnato 11 reti e ottenuto una promozione in ‘Primera Divisione’. Lasciò il Betis nel 2000, per giocare con la maglia del Valladolid con cui ha vissuto la sua migliore stagione in carriera con sei reti in Liga. Poi diverse esperienze sempre in Spagna con le casacche di Pontevedra e Real Jaen prima di chiudere con il calcio giocato nel 2005. Vanta anche alcune presenze nell’under 19, 20 e 21 della nazionale spagnola.