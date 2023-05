Terremoto Leao, decisione pazzesca: cambia tutto

Rafael Leao e il rinnovo con il Milan che tarda ad arrivare. Maldini e Massara hanno già in mente il nuovo piano

Nelle scorse settimane a Casa Milan c’è stato l’incontro tra i dirigenti rossoneri e il papà di Rafael Leao per fare il punto sul rinnovo della stella portoghese. La trattativa per il rinnovo dell’ex Sporting con il Diavolo è ancora lunga, e al momento non è arrivata la fumata bianca. Il Milan è disposto a corrispondere a Leao un nuovo contratto con un ingaggio da top player che possa essere il giusto premio per quanto fatto negli ultimi due anni.

Il lusitano è ormai una certezza dell’attacco della compagine meneghina targata Stefano Pioli. Durante tutta l’estate è stato accostato a diversi top club europei, ma la volontà della dirigenza è quella di farlo quanto prima, prima della fine della stagione. I contatti tra l’entourage del gioiellino portoghese e la dirigenza rossonera sono continui e giornalieri.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Leao

L’obiettivo è quello di arrivare ad una fumata bianca sulle cifre del nuovo ingaggio, su cui al momento la distanza tra le parti è stata accorciata notevolmente negli ultimi giorni. Manchester City, Chelsea, PSG continuano ad essere interessate all’esterno classe ’99, MVP dell’ultima Serie A.

Lo rivela La Gazzetta dello Sport con il prolungamento di contratto tra Rafael Leao e i rossoneri sempre più vicino. Dopo alcuni mesi la telenovela sembra avere un lieto fine: il portoghese è pronto per legarsi al Diavolo per altri cinque anni. Il Milan, allo stesso tempo, è anche vicinissimo al raggiungimento di un accordo con lo Sporting.

Dopo alcune difficoltà tra gennaio e febbraio con il passaggio al 3-5-2, Leao è uscito un po’ fuori dagli schemi di Pioli, che è poi tornato sui suoi passi riproponendo il consueto 4-2-3-1 con Leao tornato grande protagonista in Serie A e, soprattutto in Champions League con il Diavolo che ha raggiunto la semifinale con l’Inter.

In sinergia con il Lille, il Milan è pronto a riconoscere i 22 milioni indicati da versare nelle casse del club biancoverde. La richiesta dello Sporting CP si aggira intorno ai 45 milioni di euro, ovvero la clausola pattuita all’epoca con Leao quando vestiva la maglia dello Sporting. Non appena si risolverà la questione, l’annuncio sul prolungamento di contratto di Leao arriverà sulla base di una cifra da 7 milioni di euro a stagione, bonus esclusi più 2 milioni alla firma.