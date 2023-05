Dal Milan alla Lazio, Sarri vuole un rossonero

Mentre la Lazio si prepara per disputare il big match di San Siro contro il Milan, la società pianifica le strategie per il futuro.

La Lazio si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, che li vede al secondo posto a quota 64 punti a più sei dalla quinta in classifica.

Vista la probabile qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza biancoceleste sta lavorando per il prossimo calciomercato estive, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Per quanto riguarda le possibili cessioni, La Lazio, salvo clamorose sorprese saluterà Sergej Milinkovic Savic, desideroso di provare una nuova avventura. Nonostante la volontà del presidente biancoceleste Claudio Lotito nel voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024, il “sergente” pare sempre più intenzionato a voler lasciare la capitale. Oltre al numero 21, il club capitolino dovrà valutare anche la situazione legata a Luis Alberto, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Spagna per chiudere la carriera. Per quanto riguarda le entrate, invece, Maurizio Sarri pare aver richiesto un calciatore del Milan per rinforzare il reparto avanzato.

La Lazio bussa al Milan, lo vuole Sarri: Messias nel mirino

Come detto, la Lazio viaggia spedita verso la qualificazione alla prossima Champions League, visto l’attuale secondo posto in classifica a cinque giornate dalla fine.

Proprio per questo motivo, la dirigenza sta già lavorando per il prossimo calciomercato estivo, in modo da regalare una rosa con maggiore qualità al proprio allenatore. Il profilo che piace molto a Maurizio Sarri per il proprio reparto avanzato è Junior Messias, ala brasiliana classe 1991 del Milan. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione con i rossoneri, viste le sei reti realizzate e i due assist forniti in 30 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del tecnico toscano, che lo ha individuato come profilo perfetto per alternarlo con Felipe Anderson. Il Milan, in caso di offerta giusta, può prendere in considerazione l’idea di cederlo, visto che Stefano Pioli non lo ritiene indispensabile. Il ragazzo, soprattutto in caso di qualificazione nella massima competizione europea, può essere intrigato dall’idea di approdare nella capitale. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Junior Messia che potrebbe salutare Milano dopo soli due anni dal suo arrivo. Maurizio Sarri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.