MotoGP, nuovo infortunio ufficiale: ci sarà un altro italiano in pista

Non arrivano buone notizie nella griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Francia che si svolgerà a Le Mans in MotoGP

Torna in pista Lorenzo Savadori. L’italiano prenderà il posto di Miguel Oliveira del team satellite RNF. Il portoghese, caduto durante il Gran Premio di Jerez in Spagna domenica scorsa, si è sottoposto a degli esami strumentali nei giorni scorsi e non potrà prendere parte al GP transalpino. Il pilota infatti ha riportato una frattura dell’omero e una lesione del legamento anteriore della spalla sinistra che si era lussato.

Lo stesso pilota portoghese qualche giorno fa ha pubblicato un post dell’incidente in cui ha voluto rassicurare sulle sue condizioni, poco prima di sottoporsi agli esami strumentali: “Questo inizio d’anno è di gran lunga quello che avevo immaginato. La fortuna ha bussato di nuovo alla porta e di conseguenza mi sono lussato la spalla. Effettuerò ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. Fede e pazienza nel recupero e guardando avanti”. Il pilota ha quindi ringraziato per il supporto da parte dei suoi tifosi, che gli restano accanto anche in questi momenti di evidente difficoltà. Al suo posto già pronto l’italiano Lorenzo Savadori che proverà a farsi valere.

MotoGP, la scheda di Lorenzo Savadori: il sostituto di Olivera

Il sostituto di Olivera è Lorenzo Savadori, classe 1993, vincitore della Superstock 1000 FIM Cup nel 2015 e due volte campione italiano, in 125 nel 2008 e in Superbike nel 2020. All’età di 14 disputa quattro gare del campionato Italiano 125 in cui conquista due podi e un pole. Tra il 2009 e il 2010 partecipa al mondiale 125 prima in sella ad una moto della casa di Noale e successivamente per il team Matteoni C.P. Racing.

Dal 2011 al 2015 gareggia nella Superstock 1000 FIM Cup prima del passaggio nel 2016 alla Superbike in sella all’Aprilia RSV4-RF con Alex De Angelis come compagno di squadra. Nel 2019 corre in MotoE, mentre nel 2020 partecipa alle ultime tre gare della MotoGP in sella all’Aprilia di cui è collaudatore. L’anno successivo diventa pilota titolare nel team, con Aleix Espargaró come compagno di squadra, prima di ritornare a fare il collaudatore ed essere sostituito da Maverick Viñales. Nel 2022, ancora collaudatore in Aprilia, prendere parte a cinque Gran Premi della MotoGP… e ora l’ennesima occasione prendendo il posto di Miguel Olivera a Le Mans.