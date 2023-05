Il Napoli beffa Roma e Juve: Spalletti esulta, che colpo

Juventus e Roma hanno messo gli occhi su un promettente centrocampista, ma il Napoli, con un vero e proprio blitz potrebbe beffarle

Possiede corsa, equilibrio mentale, piedi buoni, ottima fase di non possesso: le ultime due stagioni le ha disputate ad altissimo livello. Per lui adesso è arrivata l’occasione di spiccare il volo e la prossima campagna acquisti dovrebbe metterlo nella condizione di approdare in un club di prima fascia. Stiamo parlando di un centrocampista del Sassuolo, che èì stato protagonista ancora una volta di un rendimento da predestinato.

Focus su Davide Frattesi, 24 anni, romano che ha raccontato tempo fa i deludenti dettagli del suo mancato trasferimento nella Capitale, nell’estate del 2022, poiché la compagine giallorossa non era riuscita a soddisfare le elevate richieste dei neroverdi emiliani. Alla fine, i capitolini hanno deciso di rinunciare, a causa di una grossa spesa che avrebbe potuto compromettere i vincoli del fair play finanziario.

“L’estate scorsa, quando avrei potuto trasferirmi alla Roma, l’affare non si è concretizzato solo per un paio di milioni. Non ho mai chiesto perché la Roma non mi volesse davvero, ho preferito non entrare nel merito”, ha dichiarato Frattesi che ha evidenziato di esserci ‘rimasto male’.

Frattesi sarà uno dei pezzi pregiati del mercato: ecco chi lo segue

Frattesi, piedi buoni e polmoni d’acciaio, fisico imponente, tecnica che gli consente anche di eccellere nel dribbling, vuole fortissimamente un progetto concreto, un club con idee ambiziose. Il calciatore guarda, come esempio, all’esperienza di Scamacca e Raspadori e capisce bene che ci vuole tempo per inserirsi in un altro contesto. Serve soprattutto la giusta mentalità, quella che in fondo non gli manca.

E chissà che non potrebbe proprio ritrovare Raspadori come compagno di squadra, indossando la prestigiosa maglia di un club che sa valorizzare i giovani, con una tifoseria straordinaria e che gli permetterebbe addirittura di esordire in Champions League. La Roma potrebbe riprovarci, ma visti i precedenti ha perso terreno, e le concorrenti si sono fatte avanti. Ora non sarà semplice portarlo alla corte di Mourinho. Il Napoli, al pari della Juve, gli ha messo da tempo gli occhi addosso. La delusione di Frattesi, per il mancato trasferimento in giallorosso, nasce naturalmente dalle origini del calciatore: il classe ’99 è cresciuto nella Roma, è soprattutto tifoso della Roma, e per lui indossare la maglia che è stata di Totti e De Rossi sarebbe un sogno.

Calciomercato, dal Napoli alla Juve: 30 milioni per Frattesi

Frattesi è il centrocampista moderno che tutti gli allenatori vorrebbero e negli ambienti si dice che Spalletti e Giuntoli lo seguano da tempo. Sassuolo, poi, è una fucina di talenti e l’affare Raspadori lascia pensare che i rapporti tra le due società sono ottimi.

È uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Il Sassuolo ne detiene il cartellino dal luglio 2017 quando lo preleva dalla Primavera della Roma con la quale aveva vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

La Roma si avvale tuttora del 30% su una futura rivendita del calciatore. La squadra emiliana decide di girarlo in prestito per dargli modo di trovare costanza e crescere. Vanta quindi un cospicuo numero di presenze, nella serie cadetta ma anche in Nazionale.