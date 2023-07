Paola Egonu come Camila Giorgi: selfie da capogiro

Paola Egonu come Camila Giorgi: i suoi selfie fanno letteralmente girare la testa. Una bellezza spettacolare

Paola Egonu è la nostra bellissima regina del volley, è la migliore schiacciatrice europea. Un metro e novanta di altezza, quando salta sotto rete arriva ai due metri e trenta: per le avversarie è un’ira di Dio, è una atleta dalla forza implacabile e dalla tenacia unica.

Classe 1998, veneta di Cittadella, genitori nigeriani, ha sempre avuto lo sport nel sangue: sin da bambina si notava che aveva una marcia in più nel suo dna. Ma non chiamatelo solo talento derivati dai cromosomi. Certo, Madre Natura le ha donato una prestanza fisica unica nel suo genere, ma sono stati gli allenamenti, la tenacia, il coraggio di non mollare nei momenti difficili che le hanno permesso di fare la differenza.

E non è un caso che, nelle ultime stagioni, nell’ambito del volley europeo, venga vista come una delle più belle realtà continentali. Difficile se non impossibile fermarla quando ti colpisce sotto rete: nelle sue giocate c’è il grande merito dei successi della nazionale azzurra, perché Paola è la stella della nostra Italia.

Non solo qualità sportive e fisico da atleta di razza, ma anche una bellezza che toglie il fiato: due occhi meravigliosi, gambe lunghe che sembra non hanno mai fine, vita sottile, un lato A e un lato B da urlo.

Paola Egonu e i suoi selfie: è la nuova regina dei social

I social la stanno incoronando con merito a reginetta e, come Camila Giorgi, è diventata popolarissima sui social. Il merito è soprattutto delle immagini che pubblica sul suo profilo instagram e dei selfie in cui “si esibisce” lasciandoci letteralmente a bocca aperta. Eleganza, classe, charme: Paola è una meravigliosa Venere.

Coraggiosa e determinata nella vita, si è sempre battuta per i diritti degli sportivi di colore, sottolineando, spesso, nelle sue interviste, quanto è dura digerire gli attacchi razzisti, sinonimo di una mala cultura che va debellata sul nascere.

Ha da poco lasciato la Turchia per tornare in Italia, dove indosserà la maglia del Monza. Reduce dai successi agli Europei e alla Nations League dove è stata premiata come migliore giocatrice e ci ha regalato un doppio oro, Paola Egonu non vuole fermarsi e pensa anche ad un suo futuro non sportivo. Ama i bei vestiti, le borse di classe, e non nasconde il desiderio di poter sfilare come modella o lavorare in televisione, anche se è ancora giovanissima e ha una lunga carriera davanti.

Le immagini social con i suoi selfie lasciano, il popolo del web, letteralmente senza fiato. Intrigante, sorridente, audace al punto giusto: la Egonu può realizzare tutto quello che vuole nella vita, e possiamo capire il perchè. Impossibile non innamorarsi di lei, un fascino con pochi eguali.