Tennis, in bikini è una favola: contatore dei like in tilt su Instagram

In bikini ci lascia senza fiato. Una bellezza d’altri tempi, degna delle migliori favole. Il contatore dei like sale vertiginosamente

In bikini il suo corpo è davvero quello di una ninfa dei boschi. Susanna Giovanardi sembra arrivata dalle favole, dalla mitologia greca. E non è un caso che sui social è già popolarissima, non solo per il talento ma anche per una bellezza purissima, che la rende stupenda agli occhi di tutti.

Si tratta di una delle atlete azzurre più popolari del momento, soprattutto sui social. Da quel punto di vista, per il momento, non ce ne vogliano le altre colleghe, lei le supera tutte. Si tratta della 23enne romana, Susanna Giovanardi.

Il tennis continua a essere uno sport popolarissimo che non perde fascino, uno sport oltre tutto che non ha perso quell’eleganza, quello charme, quell’essere in fondo sempre disciplina d’elite. Non solo Djokovic, Federer e Nadal, anche le donne, tra i professionisti “fanno scuola”. Energia, tenacia da vendere, carattere: le loro performance ci appassionano e ci fanno gioire ed esultare nei tornei più importanti.

E con la voglia di emulare le loro gesta, ci sono giovani tenniste di casa nostra che, oltre al talento con la racchetta, hanno una marcia in più e, in questo caso, un fisico che è un vero spettacolo.

Susanna Giovanardi: la ninfa dei boschi del tennis ci fa innamorare in bikini

Susanna Giovanardi, nata appena 23 anni fa, coltiva sin da bambina, sostenuta in modo sano e costruttivo, il sogno di diventare una campionessa di tennis. Seppur appassionata di moda, la piccola grande Susanna si allena con costanza, sostenuta dalla famiglia, che la guida in modo intelligente per entrare nel difficile mondo del professionismo. E si sa, l’appetito vien mangiando, e ai sogni non c’è mai fine.

Pensate davvero che con un corpo e un viso così qualcosa le possa essere davvero precluso nella vita? E non sarebbe certo la prima volta che passerella e sport camminerebbero meravigliosamente a braccetto. Susanna è una favola, due occhi che fanno innamorare, un corpo scolpito da Madre Natura. Impossibile che passi inosservata.

Sui social non è ancora arrivata quella popolarità di altre colleghe e influencer. Ma forse, diciamo forse, non è questa la sua massima aspirazione. Siamo sicuri, però, che da qui a poco, potrebbe arrivare una nuova incredibile esplosione di like.

Susanna non ha di che annoiarsi. Lo sport, la moda, i social, l’intensa relazione con l’attore Andrea Preti: una vita da favola che viaggia a gonfie vele. Il popolo del web la segue, la ammira, le sta vicino e la sostiene. E si innamora di lei ogni giorno di più!