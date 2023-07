Serie B, il punto sul mercato in attesa del verdetto del Consiglio Federale

Si scaldano i motori in cadetteria, la Serie B si rifà il look. Dalle retrocesse alle neopromosse, passando per chi ha sfiorato la massima serie e con l’amaro in bocca si ripresenta ai nastri di partenza.

Sampdoria e Spezia ripartano dai nuovi tecnici

Il valzer delle panchine passa per la Liguria. Radrizzani affida ad Andrea Pirlo la ricostruzione della Sampdoria. Il campione del mondo 2006 torna a sedere su una panchina italiana dopo l’esperienza alla Juve e la parentesi turca. Sul fronte Spezia, invece, è stato ufficializzato in giornata l’arrivo di Massimiliano Alvini, per lui contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Catanzaro e Palermo ai nastri di partenza, la Reggina vuole la Serie B

Un salto al sud con sensazioni contrastanti. Il Catanzaro neopromosso rinnova le ambizioni e inizia il percorso verso la B raggiungendo l’accordo con Iemmello per altri due anni in giallorosso. Inoltre, in prestito secco arriveranno Krastev e Oliveri.

A Palermo è restyling totale per Eugenio Corini. Per l’attacco è ai dettagli la trattativa con Roberto Insigne: l’esterno lascerà il Frosinone firmando un triennale con i rosanero. Ufficiale è invece l’arrivo di Lucioni per la difesa e del centrocampista ex Padova, Vasic.

Intanto casa Reggina suona musica diversa. Si attende il verdetto del Consiglio federale della Figc. Il club ha presentato ricorso per la decisione presa dalla Covisoc di respingere l’iscrizione al prossimo campionato. Contemporaneamente la proprietà della Reggina ha comunicato che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni.

Cantiere ancora aperto in Serie B in attesa di conoscere le squadre che ne prenderanno effettivamente parte.