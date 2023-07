L’ingranaggio Milan funziona, la prova del nove negli USA

Il nuovo ingranaggio del Milan funziona, ogni tassello è al proprio posto e la macchina diavolo è già partita. Il disegno che finora è stato presente solo nella mente di Stefano Pioli viene messo in campo oltreoceano. I rossoneri non escono illesi dall’amichevole estiva contro il Real Madrid, disputata a Los Angeles e terminata 2-3, ma contro i Blancos resta in primo piano il buon gioco.

Contro il Real Madrid si collauda il nuovo Milan

I rossoneri dettano i ritmi del match nei minuti iniziali della prima sfida (tre in programma) del “Soccer Champion Tour”. Il nuovo Milan cerca l’intesa, e la trova rapidamente. La rivoluzione in atto porta nuova ninfa alla squadra di Pioli che nella prima frazione di gioco si mostra abile nell’arginare il pericolo spagnolo e finalizzare in porta. La rete che sblocca il risultato porta la firma di Tomori su calcio d’angolo a cui segue un gol da fuoriclasse di Luka Romero. Il nuovo innesto dei diavoli è ben deciso a far bene e mettersi in mostra agli occhi del tecnico.

Nella ripresa il Real Madrid ha ripreso in mano la situazione, prima accorciando rapidamente le distanze e ristabilendo il pareggio con una doppietta di Valverde e successivamente affondando il colpo con Vinicius che sigla il definitivo 2-3.

Approccio positivo per i nuovi arrivati

Qualche errore di troppo sul piano difensivo che diventa facilmente perdonabile in questa fase di preparazione e assestamento. L’approccio dei nuovi innesti nel gruppo così come in partita è stato sicuramente positivo. Da Christian Pulisic a Ruben Loftus-Cheek, passando per Tijjani Reijnders e Luka Romero, il nuovo Milan prende forma e tutti si mostrano propositivi e vogliosi di far bene.

Alla corte di Pioli adesso si attende il colpo proveniente dal Villareal, Samuel Chukwueze sarà la nuova pedina offensiva dei rossoneri che si aggiunge all’ultimo arrivato Noah Okafor .

L’estate del diavolo iniziata con il colpo di scena Tonali ha preso una piega del tutto diversa, la partenza del centrocampista è stata provvidenziale in tal senso concedendo a Moncada e Furlani di costruire nuove basi per l’imminente futuro del club.