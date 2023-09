Federica Masolin, pit stop in bikini prima del GP d’Italia

Federica Masolin è uno dei volti di punta di Sky Sport, per quanto riguarda il mondo della Formula 1, ma si concede anche un po’ di relax al mare

Il mondo delle corse è frenetico e il circus della Formula 1 è sempre in movimento, ma ogni tanto concede qualche momento di pausa che va colto al volo. Come ha fatto la giornalista di ‘Sky Sport’ Federica Masolin, che ha approfittato della pausa estiva per concedersi un po’ di vacanza al mare, in uno scenario da sogno. E ovviamente le foto delle sue avventure sulla spiaggia sono state prontamente pubblicate sul suo profilo Instagram, sul quale la seguono 697.000 follower.

La 38enne giornalista e presentatrice televisiva milanese è ormai completamente a suo agio nel mondo dei motori, anche se inizialmente la sua carriera a ‘Sky Sport’ era iniziata seguendo altre discipline. Quando è arrivata a lavorare, giovanissima, per l’emittente si occupava infatti prevalentemente di pallavolo, una delle sue grandi passioni, e solo successivamente ha cambiato ambiente. È infatti passata a seguire il calcio nel 2009, coprendo prima la Serie A e la Serie B, e poi nel 2011 la Copa America.

Dopo aver seguito, nel 2012 e nel 2014, le Olimpiadi, estive e invernali, Federica Masolin è infine passata alla conduzione del programma di Sky dedicato alla Formula 1. Da allora, il mondo dei motori è divenuto il suo mondo, formando anche una coppia affiatata assieme a Davide Valsecchi. Il suo successo è stato crescente, al punto che nel 2017 ha ricevuto anche il premio come giornalista televisiva dell’anno.

Relax in spiaggia per Federica Masolin, il volto della Formula 1 di ‘Sky Sport’

La stagione del Mondiale di Formula 1 è iniziata da un po’, ma fortunatamente l’estate è troppo calda per stare in pista tra motori bollenti e asfalto. Così, tra il Gran Premio del Belgio e quello d’Olanda (rispettivamente 30 luglio e 27 agosto), l’automobilismo di primissima fascia si è concesso un mese di sosta. Un mese in cui Federica Masolin ha potuto finalmente concedersi un po’ di relax sulla spiaggia di Formentera, in Spagna.

Le foto sono state pubblicate dalla giornalista lo scorso 22 agosto sul suo profilo Instagram ufficiale, giusto prima della ripresa del lavoro in Belgio. E adesso, dopo un lungo girovagare per il mondo tra lavoro e vacanze, ci sarà il ritorno in Italia. Nel weekend del 3 settembre, la Formula 1 correrà infatti a Monza, con le Ferrari di Sainz e Leclerc alla ricerca di punti per sistemare una stagione iniziata in maniera non proprio positiva.