Milinkovic Savic torna in Serie A: è quasi un regalo

Milinkovic-Savic sembra già stufo dell’Arabia Saudita e vorrebbe tornare in Serie A: un club vuole provarci seriamente.

Mancano ormai poche settimane alla riapertura del mercato e i club di Serie A si stanno già muovendo per provare a mettere a segno qualche colpo e rinforzare la propria rosa. In queste ultime ore è tornato a circolare un nome che nel recente passato ha scelto di tentare l’avventura araba. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo ex Lazio che la scorsa estate ha scelto di lasciare i biancocelesti dopo otto stagioni (341 presenze complessive tra campionato e coppe con 69 reti).

Il serbo ha quindi accettato la ricchissima offerta dell’Al-Hilal, vale a dire 20 milioni di euro (più bonus) a stagione per tre anni: tuttavia, almeno stando agli ultimi rumors, pare che il 28enne si sia già stufato della Saudi Pro League e abbia manifestato l’intenzione di tornare in Europa, possibilmente proprio in Serie A.

Il suo Al-Hilal è primo con 7 punti di vantaggio sull’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ma evidentemente questo primato non basta per convincere l’ex laziale a rimanere in Arabia. Milinkovic-Savic continua ad avere molto mercato in Europa: sono tanti i club che sperano ancora di poter aggiungere un ottimo centrocampista come il serbo al proprio organico, magari già a gennaio.

Milinkovic-Savic in Serie A: il serbo pronto a tornare

Una delle squadre che sta facendo qualche tentativo per il 28enne è il Milan, che deve provare a raddrizzare la stagione e ha assoluto bisogno di un grande rinforzo in mediana. L’ex biancoceleste potrebbe davvero essere la pedina giusta e per questo i rossoneri hanno provato a chiedere in prestito il centrocampista all’Al-Hilal. L’idea di Furlani e Cardinale è di assicurarsi il serbo per sei mesi e poi ridiscutere il tutto con il club arabo in estate.

Una trattativa non così semplice, dato che per Milinkovic-Savic la concorrenza è ampia e molto agguerrita. Il giocatore è cercato soprattutto dall’ambizioso Newcastle, che deve recuperare terreno in Premier League (attualmente è solo settimo, ndr) ed è quindi alla ricerca di un rinforzo di grande spessore.

I Magpies vengono dati per favoriti nella corsa all’ex laziale: il Newcastle, infatti, parrebbe avvantaggiato dalla proprietà araba e da una disponibilità economica senz’altro superiore a quella del Milan. L’impressione è che il club britannico sia intenzionato a fare un’offerta all’Al-Hilal per trasferire definitivamente Milinkovic-Savic al St. James’ Park. Una mossa che spiazzerebbe completamente il Milan, che è pertanto chiamato a un rilancio se vuole davvero riportare il serbo in Italia.