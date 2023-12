Offerta choc per Calhanoglu: Inzaghi è terrorizzato

Trema Simone Inzaghi, in arrivo un’offerta irrinunciabile per Calhanoglu: il centrocampista turco può lasciare l’Inter

Tutti pazzi per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista classe 1994, trasformato in Simone Inzaghi nell’imprescindibile regista del suo 3-5-2, un costruttore di gioco attualmente con pochi eguali in tutta Europa, ha esaltato i tifosi nerazzurri e attirato le sirene dei top club. A suon di prestazioni straordinarie, l’ex Milan è riuscito a imporsi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E i migliori al mondo, si sa, giocano nel miglior campionato, che attualmente non è quello italiano.

Non c’è ancora timore nel cuore di Simone Inzaghi, ma una malcelata preoccupazione sì. Il tecnico interista è consapevole dell’importanza di Calhanoglu nel suo scacchiere tattico, ma è altrettanto consapevole della crescita esponenziale delle sue prestazioni. In questo momento non può immaginare un’Inter senza il proprio faro di origine turca. Ma è proprio il suo exploit ad aver attirato le attenzioni di alcuni top club inglesi, disposti a tutto pur di portarlo in Premier.

Felice del suo presente a Milano, Calhanoglu in questo momento non avrebbe motivo per lasciare l’Inter. In attesa del rinnovo di Lautaro è il giocatore più pagato della rosa nerazzurra ed è diventato imprescindibile in una squadra che si avvia a vincere lo scudetto e a competere per la Champions, dopo aver già raggiunto la finale lo scorso anno.

Cosa volere di più? Probabilmente nulla. Ma quando a bussare alla porta di una squadra italiano sono i top club di Premier, restare del tutto tranquilli non è semplice, considerando la loro forza economica senza pari in tutto il mondo (se si escludono le squadre arabe del fondo Pif).

Trema Simone Inzaghi: assalto delle big di Premier a Calhanoglu, offerta irrinunciabile

Il commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, ha recentemente elogiato il suo giocatore, indicandolo come il miglior centrocampista al mondo in questo momento. Se non è il migliore, sicuramente è tra i migliori. E i migliori da qualche anno, purtroppo, non giocano in Italia, bensì in Premier, o al massimo al Real Madrid.

Proprio per questo motivo Inzaghi non può dormire sonni estremamente tranquilli. Vero che difficilmente l’Inter si priverà di Calhanoglu a gennaio, nel bel mezzo di una stagione che potrebbe diventare trionfale. Ma è altrettanto vero in estate resistere a un assalto delle big di Premier, non dovessero cambiare gli scenari societari, sarebbe quasi impossibile.

Per quanto ci sia un feeling straordinario tra il giocatore turco e l’ambiente nerazzurro, inevitabilmente l’arrivo di mega proposte dalle squadre di Premier sarebbe preso in considerazione dal suo entourage. E secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ Chelsea e Liverpool avrebbero già messo nel mirino il nazionale turco, pronte all’assalto durante la prossima sessione estiva.

Certo, per convincere l’Inter servirà un’offerta irrinunciabile, da almeno 70 milioni di euro. Una cifra elevatissima, ma che sia i Blues che i Reds in passato hanno non solo raggiunto, ma addirittura superato per i propri obiettivi di mercato. Insomma, il futuro è tutto da scrivere per Calha. Nel frattempo, però, la concentrazione del giocatore è d’Inzaghi è su un unico grande obiettivo: la seconda stella. Il resto oggi conta zero.