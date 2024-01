Niente Milan: Conte ha scelto

Il futuro di Antonio Conte, a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbe non essere affatto a tinte rossonere: niente Milan per il manager salentino

Se non si tratta di una clamorosa notizia allora poco ci manca. Anche se c’è da precisare che non c’è alcun tipo di ufficialità o altro. La cosa certa è che Antonio Conte è uno degli allenatori svincolati di lusso che sta attendendo una chiamata da parte di un top club che gli proponga un importante progetto. Non per una stagione in corso, ma per una pronta ad iniziare.

Su questo ne sa benissimo qualcosa il Napoli di De Laurentiis che aveva fatto un timido tentativo per il manager salentino dopo l’esonero di Rudi Garcia, ottenendo un “due di picche” non indifferente. Antonio Conte, invece, pare che abbia rifiutato la destinazione Milan. L’ex ct dell’Italia sta aspettando una sola chiamata: quella della Juventus.

Conte, altro che Milan: sta aspettando solo la Juventus

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così cantava Antonello Venditti nella sua meravigliosa canzone “Amici mai“. Un inno che potrebbe fare al caso proprio di Antonio Conte che, con la Juventus, ha un vero e proprio conto in sospeso. Dopo essere stato un icona come calciatore lo è stato anche da allenatore. Dopo aver vinto tre scudetti di fila la decisione di dimettersi e di iniziare una nuova avventura come commissario tecnico della nazionale.

Una scelta, quella di lasciare la barca, che non è stata affatto digerita da buona parte della tifoseria che a distanza di anni non dimentica quello che ha fatto. Allo stesso tempo, però, c’è da precisare che un’altra parte dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’ è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. La conferma arriva direttamente dal ‘Corriere dello Sport’ e da altre fonti sportive. Il salentino vorrebbe accomodarsi nuovamente sulla panchina che attualmente è occupata da Massimiliano Allegri.

Sui social ci ha quindi pensato Fabio Bergomi a scrivere: “Antonio Conte sta aspettando solo la Juventus. Fonte importante. La stessa che a Natale 2020 mi disse Inzaghi obiettivo Inter se con Conte finisce il rapporto”.

Una scelta che spiazza completamente il Milan che stava pensando di ripartire proprio con lui in caso di addio a Stefano Pioli al termine di questa stagione sportiva. I rossoneri, però, non mollano affatto la presa e sono pronti a tutto pur di avere Conte sulla loro panchina. Senza dimenticare anche altre società italiane come Roma e lo stesso Napoli pronte ad inserirsi nella trattativa.