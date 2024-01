Calciomercato: hanno comprato Stefezza, va in una big italiana

Gabriel Strefezza sembra essere molto vicino a lasciare il Lecce in questa sessione di calciomercato. Una big di Serie A pronta ad affondare il colpo.

Da giocatore simbolo a una semplice riserva. E’ questo il percorso fatto da Gabriel Strefezza con il Lecce e nelle ultime ore si sta parlando di un possibile addio per giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, una big italiana ha fatto un primo sondaggio per Strefezza per capire la fattibilità di prenderlo in questo calciomercato. Il calciatore è pronto a spingere per il trasferimento, ma bisognerà trovare l’accordo con i pugliesi e nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro.

Mercato: Strefezza resta in Serie A, una big ci prova

Strefezza ha voglia di fare un salto di qualità importante. Il calciatore da tempo non sta trovando spazio con il Lecce e per questo motivo da tempo si parla di una cessione. Per il momento, però, nessuna trattativa è entrata nel vivo e quindi nei prossimi giorni i pugliesi sono costretti a far entrare nel vivo i contatti per arrivare alla fumata bianca. Si tratta di un qualcosa che nel giro di davvero poco tempo è destinato a dare delle risposte molto importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio ha sondato il terreno con Strefezza in questo calciomercato. Il Lecce è pronto a dare il via libera all’operazione anche se bisognerà capire la formula. Il giocatore piace a Sarri e per questo motivo i contatti sono pronti ad entrare nel vivo per arrivare all’accordo.

Sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Como. La Viola, però, deve prima cedere e questo non facilita sicuramente la trattativa. La seconda possibilità è remota considerando anche il fatto che il giocatore non vorrebbe scendere in Serie B. In corso le riflessioni e presto dovrà essere presa una decisione molto importante.

Ultime Lazio: Strefezza resta una possibilità

