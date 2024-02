Barcellona, viaggio nella crisi e lo spauracchio “italiano”!

Un futuro già scritto, quasi da ripudiato da un popolo di cui è stato condottiero da calciatore e capitano per quasi un ventennio. Non è semplice per Xavi trovarsi in questa situazione, certo di lasciare il Barça a fine stagione, è con la convinzione probabilmente anche corretta che nessuno si strapperà i capelli al suo addio. Lo ha detto anche il suo predecessore, Ronald Koeman, allenare i blaugrana porterebbe addirittura ad avere problemi mentali, è un pò come avere la sensazione di avere sempre una pistola puntata alla tempia. Concetto forse un pò esagerato, ma di sicuro la pressione l’ha sentita eccome anche l’ex numero 6 catalano. Con il Napoli, e in generale in Champions, l’ultima chance di salvare una stagione partita male e proseguita peggio. Quasi definitivamente fuori dalla lotta per Laliga, eliminato dall’Athletic Bilbao in Copa del Rey, e umiliato in finale di supercoppa da un Real Madrid straripante. Peggio di cosi, era difficile fare. Un’altra italiana sul cammino del Barcellona dopo l’incrocio con l’Inter dello scorso anno che a Xavi non portò bene: eliminazione ai gironi e successive polemiche arbitrali portate avanti forse per troppo tempo. Con una squadra giovane e i soliti leader, i catalani si ripresentano agli ottavi di Champions dopo due anni d’assenza. C’è chi l’ha vinta lo scorso anno col City, come Gundogan, guarda caso tra i migliori anche quest’anno. C’è chi ha sollevato la Coppa da protagonista in passato come Lewandowski, un pericolo anche senza i numeri degli ultimi anni. Poi i talenti di Pedri e Lamine Yamal su tutti, e una fase difensiva che non convince, considerando anche i gol presi in campionato, più del doppio di quelli del Real Madrid. Difetti tanti, blasone però che fa sempre tanta paura in Europa. Il Barcellona è sempre Més que un Club.