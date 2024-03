Kvara, 9 partite e un destino da stabilire. Legato agli obiettivi del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia, estate caldissima con la proiezione sul possibile rinnovo con il Napoli. Il georgiano ha più volte manifestato la propria preferenza nel restare alla corte partenopea. Ma sembra sempre più probabile che il suo eventuale prolungamento sia legato al raggiungimento degli obiettivi della truppa di Calzona. Che ha ancora nove finali da giocare al massimo dell’entusiasmo per cercare, perché no, di dire ancora la sua con la prospettiva su un piazzamento per la prossima Europa League. Difficile, molto complicato, il quarto posto (il quinto si può ancora fare, ndr), ma sarà una primavera decisiva per il destino della squadra e del georgiano. Dando ormai per scontata la partenza di Osimhen, si riaccende il dibattito sul futuro del classe 2001 che, dopo una stagione pazzesca nell’anno dello scudetto, ha dovuto riadattarsi con gli obiettivi collettivi ridimensionati.

Il suo talento è in grado di dirimere ogni discussione sul prato verde: l’andamento claudicante dei partenopei ha condizionato anche la sua stagione. L’Ingaggio attuale è di 1,5 milioni di euro; quest’anno ha messo a segno 10 gol e 5 assist. E’ disposto a restare a Napoli, rimodulando i termini dell’accordo. Vedremo i prossimi passi… intanto lui continua a correre e a deliziare il pubblico del Maradona a suon di giocate d’alto rango.