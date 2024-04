Roma, derby alle porte: serve nuova linfa. Lukaku, che fine hai fatto?

Non può essere la Roma di De Rossi quella vista e rivista a Lecce. I giallorossi escono dal Via del Mare con i brividi, registrando il conto statistico che cita ventisette tiri a dieci, un palo per entrambi, ma una serie davvero prolungata di gol mangiati dalla truppa di Gotti. Per De Rossi una serata no. Se analizziamo la prestazione nel dettaglio, beh, balza all’occhio un centrocampo spento e statico, oltre che passivo nella duplice interpretazione del gioco. Da oggi in casa Roma si pensa già al derby, un appuntamento rilevante che precede poi l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

Il 2024 di Romelu Lukaku finora è stato davvero molto deludente. Ha realizzato solo 4 centri, il derby di sabato gli offre l’occasione per riprendere in mano quantomeno il suo destino da qui a fine stagione, visto che è complicato prevedere quel che accadrà al suo ritorno al Chelsea. Si sa, i blues vogliono cederlo (chiedendo 43 milioni di euro), il belga punterebbe a un altro anno in prestito. Ma si deve risvegliare dal torpore per creare le condizioni di un trasferimento. Insomma, prima la sfida con la Lazio, poi i quarti di Europa League contro il Milan. Squilli da ricercare, e anche in fretta.