United-Liverpool, punti pesanti in palio: un derby che vale una stagione

Un derby d’Inghilterra che da tempo non era così pesante, per una Premier League che da anni non era così agguerrita. L’Old Trafford di Manchester sarà il teatro della sfida tra lo United e il Liverpool. In palio punti pesantissimi per i Reds, che devono vincere per tornare in vetta alla classifica e superare nuovamente Arsenal e Manchester City. I Gunners ieri pomeriggio hanno espugnato il campo del Brighton di Roberto De Zerbi, stessa sorte per i Citizens ai danni del Crystal Palace. Jurgen Klopp, che ha annunciato l’addio a fine stagione, sta compiendo qualcosa di clamoroso. Una coppia già messa in bacheca, quarti di Europa League e un primo posto in campionato: l’allenatore vuole concludere al meglio la sua esperienza a Liverpool e le motivazioni dei suoi sono al massimo.

Di fronte al Liverpool ci sarà uno United che sta vivendo l’ennesima stagione deludente da anni a questa parte. La sconfitta in rimonta e in extremis contro il Chelsea ha allontanato ancora di più i Red Devils dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro resta in forte bilico, così come la posizione di Erik ten Hag che in queste ultime partite ha bisogno di trovare qualche risposta in vista della prossima stagione. United contro Liverpool è sempre una gara speciale, oggi lo è un po’ di più.

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni delle due squadre

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwon Nunez, Luis Diaz.