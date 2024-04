Il Paris Saint-Germain Academy Lancia i Primi Summer Camp in Italia

Con grande entusiasmo, la Paris Saint-Germain Academy annuncia il lancio ufficiale dei suoi primi Summer Camp in Italia, inaugurando una nuova emozionante pagina nella storia del calcio giovanile in Italia. Dall’estate 2024, giovani calciatori tra gli 8 e i 14 anni avranno l’opportunità unica di vivere un’esperienza formativa seguendo i valori e la metodologia di uno dei più grandi club europei.

Ogni anno, la Paris Saint-Germain Academy accoglie oltre 20.000 giovani calciatori nelle sue scuole di calcio sparsi in Francia e in più di 20 paesi in tutto il mondo. Quest’anno, l’Italia si unisce con orgoglio a questa lista, offrendo sessioni di allenamento e attività ricreative di alta qualità in varie location selezionate.

Un’Esperienza Formativa e Divertente

I Summer Camp offriranno un mix bilanciato di allenamenti intensivi e attività ludiche, permettendo ai partecipanti di essere al centro della loro esperienza vacanziera. Gli allenamenti saranno curati dal Dipartimento Tecnico del Paris Saint-Germain, assicurando che ogni sessione rifletta la filosofia di gioco e gli standard di eccellenza del club.

Ogni allenatore coinvolto nel programma sarà formato secondo i metodi esclusivi del Paris Saint-Germain, garantendo un apprendimento di qualità superiore. Il programma tecnico abbraccerà un approccio olistico, concentrato tanto sullo sviluppo delle abilità tecniche individuali quanto sull’apprendimento delle dinamiche di gioco di squadra.

Location Esclusive e Date

Quest’estate, i camp si terranno in prestigiose location in tutta Italia, inclusi:

Milano

Roma

E altre location più turistiche di Viareggio, Peschiera Del Garda e Andalo.

Ogni location è stata scelta per garantire un’esperienza immersiva e di alta qualità, consentendo ai giovani calciatori di vivere una settimana all’insegna del calcio, dell’apprendimento e del divertimento.

Iscrizioni Aperte

Le iscrizioni ai Summer Camp della Paris Saint-Germain Academy sono ora aperte. Invitiamo le famiglie interessate a cogliere questa opportunità unica per i loro giovani calciatori. Per maggiori informazioni e per iscriversi, si prega di visitare il nostro sito web ufficiale.

Con i Summer Camp della Paris Saint-Germain Academy, l’estate 2024 si preannuncia ricca di passione per il calcio, apprendimento e divertimento. Unisciti a noi per vivere l’esperienza di una vita sotto la guida di uno dei club più prestigiosi del mondo.

Per ulteriori informazioni, contatti stampa:

Sito web: www. psgacademyitaly.it

Email: info@psgacademyitaly.it