Roma solida e un Mancini ancora decisivo: il massimo con il minimo sforzo

Roma solida e compatta. La fotografia del cambiamento nell’interpretazione del gioco di De Rossi è quella di ieri sera a San Siro. I giallorossi hanno costruito il possesso, lasciando meno il pallone alla truppa rossonera, molto pigra nella pressione. Il tecnico romanista ha ammesso di aver guardato i derby, e in effetti l’approccio, unito all’atteggiamento, era molto simile a quello dell’Inter nelle stracittadine. L‘uomo francobollo del Milan non ha funzionato molto, e le azioni pericolose degli ospiti sono spesso arrivate in ripartenza nella profondità degli spazi.

Decisivo ancora una volta Mancini, lesto a trovare l’angolino in seguito a un corner molto discusso per una posizione al limite (ma che sembra in linea, considerando tutti i replay) di Lukaku. Vittoria pesantissima in vista dei giochi dell’Olimpico, la pratica non è ancora chiusa, ma poter sfruttare gli spazi anche al ritorno potrebbe essere davvero molto importante. E anche De Rossi ne è fortemente consapevole: semifinale nel mirino.