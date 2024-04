Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

Tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina: nerazzurri e viola si affrontano dopodomani al Gewiss Stadium alle ore 21, con i padroni di casa chiamati a ribaltare il risultato dell’andata. Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà il club del Presidente Commisso, si gioca una chance importante per centrare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia considerando il decimo posto in classifica. Gian Piero Gasperini, invece, oltre a pensare alla qualificazione in Champions League dopo la vittoria sul campo del Monza, sogna un possibile Doblete vista la semifinale di Europa League. La vincente affronterà la vincitrice della sfida fra Lazio e Juventus nella finale di Roma del 15 maggio.

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in Tv e streaming

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in tv in chiaro su Mediaset. Gli appassionati potranno seguire il match su Canale 5. Inoltre per seguire la semifinale di ritorno di Coppa Italia in streaming, sarà sufficiente collegarsi sul sito di SportMediaset o su Infinity+.