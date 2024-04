Napoli, squadra scarica e spenta: in estate sarà rivoluzione

La stagione del Napoli è stata fortemente deludente e il gruppo, in estate, sarà ovviamente rivoluzionato. La situazione è incerta per tantissimi giocatori e De Laurentiis l’ha fatto intendere a più riprese che nessuna pedina è, di fatto, intoccabile. Restano ancora cinque appuntamenti per meritarsi la conferma. E il patron ha riferito che se la squadra perderà sarà ritiro. L’aria, insomma, è davvero pesante e si corre seriamente il rischio di una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche qualche pilastro dello scudetto, come Di Lorenzo e Anguissa, per fare due nomi.

Osimhen ha recentemente fatto alcune dichiarazioni d’amore, forse le ultime: “Capisco le lacrime di chi è andato via. I tifosi partenopei sono straordinari, emozione fuori dal comune sentire urlare il tuo nome per 90 minuti”. Insomma, la situazione è in costante evoluzione.