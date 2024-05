Como vicino alla promozione: la vittoria di ieri profuma di Serie A

Il Como continua a correre. Quella di ieri poteva essere una trappola molto grande in cui piombare, ma i lariani si sono fatti largo conquistando tre punti importantissimi contro il Cittadella. Acuto determinante, grazie al gol in mischia di Goldaniga, che ha raccolto un pallone vagante dopo un calcio d’angolo battuto sul secondo palo: “Pazzesco segnare all’ultimo minuto sotto la curva in un momento così delicato perché comunque dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine. Sapevamo l’importanza della gara e vincere così ha un sapore incredibile”, ha detto il difensore ai microfoni di Sky Sport.

Ora gli ultimi due ostacoli prima di festeggiare un traguardo sempre più vicino, quello del ritorno in Serie A.