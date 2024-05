Clamoroso Djokovic: svolta prima degli internazionali di Roma

Una decisione clamorosa quella di Djokovic, che lascia tutti a bocca aperta. Il tennista serbo stravolge tutto e si prepara a un nuovo inizio

C’è grande curiosità intorno a Novak Djokovic, tennista numero uno al mondo. Soprattutto, però, c’è grande curiosità intorno alla sua forma fisica. Infatti, mentre i più grandi giocatori prenderanno parte al Masters 1000 di Madrid questa settimana, il serbo ha deciso di continuare la propria preparazione a Belgrado, per tornare più forte che mai più tardi. Evidentemente non si sentiva al massimo. Nei prossimi giorni, il numero uno del mondo dovrebbe partecipare al torneo di Roma, prima di intraprendere il viaggio a Parigi per partecipare al Roland-Garros.

Prima di iniziare questi tornei, un po’ a sorpresa, Djokovic a preso una decisione che ha lasciato tutti esterrefatti. Una vera e propria rivoluzione per il tennista serbo, che avrà effetto immediato e che durerà anche per il resto della stagione.

Nole, infatti, sarà accompagnato da una nuova squadra, completamente rivoluzionata. Dopo aver allontanato Goran Ivanisevic, infatti, Djokovic ha annunciato anche l’addio del suo preparatore atletico, Marco Panichi.

Djokovic cambia preparatore atletico: l’annuncio

L’annuncio l’ha dato lo stesso Djokovic su Instagram: “Grande Marco, che straordinari anni di collaborazione abbiamo avuto. Siamo arrivati in cima, abbiamo vinto titoli, battuto record. Ma più di tutto, mi sono goduto i nostri giorni di allenamento più ‘ordinari’, dentro e fuori dalla palestra. Infinite ore di allenamento e risate che mi hanno fatto sentire super motivato a prepararmi per il successo. Grazie Romanista (come ti chiama Goran) per tutta l’energia, l’impegno e il tempo che hai investito per rendermi il miglior giocatore e la migliore persona che posso essere. Ti mando tanto amore e ci vediamo presto a Roma. Forza!”

In ogni caso, secondo quanto riferisce SportKlub, Djokovic non resterà solo a lungo. Sembra infatti che il 36enne abbia deciso di richiamare e riaffidarsi a Gebhard Gritsch, pronto a rientrare nella sua squadra. Qui in basso, intanto, il post con cui Djokovic ha salutato il suo, ormai ex, preparatore Panichi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Per Gritsch si tratta di un ritorno, come già accennato: aveva infatti già lavorato con Djokovic, proprio prima di essere poi sostituito da Panichi, nel 2017. A margine del Masters 1000 di Roma, Djokovic è ovviamente atteso per dare alcune spiegazioni su questa decisione.