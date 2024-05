L’Atalanta mantiene il doppio binario. A Salerno per accorciare ancora

Un doppio binario bergamasco. Il treno Atalanta viaggia forte tra campionato ed Europa League. Dopo il pari di Marsiglia nell’andata della semifinale di Europa League, la banda di Gasperini si prepara domani sera alla trasferta in terra salernitana. La Dea opterà per il turnover, con Djimsiti, Hien e Scalvini a protezione di Carnesecchi.

In mediana De Roon e Pasalic (Ederson in panchina) Hateboer e Ruggeri andranno a completare il reparto. Non ci sarà Kolasinac che ha accusato un risentimento muscolare a Marsiglia. In attacco Miranchuk, Lookman e Touré andranno a comporre il tridente. Concentrazione massima e perpetuo entusiasmo: l’itinerario è scritto, tocca percorrerlo al massimo.