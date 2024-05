Atalanta, prosegue il doppio binario. Con grande entusiasmo

L’Atalanta continua a correre e anche la vittoria di ieri a Salerno ha i connotati davvero rilevanti, se pensiamo alle ambizioni della Dea di finire tra le prime cinque del campionato. Ottimo ancora una volta il timbro di Scamacca e adesso c’è un doppio appuntamento niente male per i nerazzurri, come ha evidenziato Gasperini in conferenza stampa: “Sia con il Marsiglia, sia con la Roma potremo contare su un ambiente in fibrillazione. A Roma ci sarà un grande esodo per sostenerci. La partita più difficile da preparare è stata sicuramente questa, per le altre porremo un’attenzione superiore. Domenica prossima non è decisiva, solo quando ci sarà la matematica potremo fare altri tipi di ragionamenti”.

Passo dopo passo la squadra è cresciuta e conclude il campionato, con l’Europa League, davvero in forma. Serviranno entusiasmo e dinamismo per pennellare grandiosamente il finale di stagione.