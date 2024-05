Inter, l’anno prossimo più partite: c’è da ampliare il tasso di qualità della rosa

Inter, come rinforzare l’assetto? Non è un compito facile, visto che la squadra di Inzaghi ha stravinto il campionato di Serie A. Ma con un numero sempre più crescente di partite che si giocheranno nella prossima stagione, aumenta e non poco la necessità di organizzarsi con una rosa più ampia. L’obiettivo? Tentare di ripetere la cavalcata europea, ma con la gioia finale (e non la delusione).

I primi nomi sono usciti: Gudmundsson piace, ma non è un’operazione semplice. Ci sarà poi da capire le azioni operative per le pedine come Carboni a Dumfries fino a Satriano. Da queste operazioni possono arrivare i soldi da poter poi investire sul mercato. Anche perché tanti big quest’anno sono stati spremuti e occorre ampliare il collettivo per alzare ulteriormente l’asticella.