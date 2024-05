Milan, i tifosi continuano a chiedere un cambio di passo alla società

Domenica a San Siro si sono giocate due partite: l’una in campo, l’altra fuori. I rossoneri hanno pareggiato 3-3 contro il Genoa, dopo esser andati in svantaggio per ben due volte. Ma quella più importante, in prospettiva futura, si è giocata sugli spalti. Un clima surreale quello del pubblico di fede rossonera, tra gli striscioni chiari sulle prossime mosse della proprietà, un tifo freddissimo dell’intero stadio, e soprattutto il gesto di abbandonare l’impianto un quarto d’ora prima del triplice fischio.

Insomma, se Pioli ha ancora tre partite per agguantare il secondo posto e l’opportunità di giocare la prossima Supercoppa, l’impulso potente del tifo è arrivato forte e chiaro: il pubblico milanista esige un tecnico dalle elevate ambizioni per fare il salto di qualità.