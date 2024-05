Bologna, genesi di un capolavoro: la piramide della competenza

Bologna in festa perché la qualificazione in Champions League, da ieri sera, non è più solamente un sogno. È realtà: i felsinei sabato hanno festeggiato la vittoria sul Napoli e ieri sera la città è scesa in piazza per la materializzazione di un traguardo insperato, ma che è stato coltivato con saggezza, entusiasmo, passione e qualità tecniche rilevanti. Come una piramide egizia: ciascuna componente societaria, dalla gestione dirigenziale a quella tecnica, si è mossa con capacità perfette.

E in campo la squadra ha dato grandi soddisfazioni: “Alla fine del percorso, il Bologna potrà essere pari alle grandi, comunque in grado di lottare per l’Europa League, per la Champions e per lo Scudetto”. Così disse quasi nove anni fa (era l’estate del 2015) il presidente del Bologna Joey Saputo. E ora che il sogno si è materializzato, la stagione può dirsi storica e indimenticabile. Ma presto si aprirà un altro archivio. Questo può essere solo l’inizio…