Juve, altra prova deludente. Cambiare registro in vista di mercoledi

La Juventus ha deluso ancora. Contro la Salernitana già retrocessa i bianconeri non sono andati oltre il pareggio, arrivato in extra-time con la rete di Rabiot. Servirà molto di più già a partire da mercoledì come ha spiegato Allegri ai microfoni di Dazn: “E’ stato un brutto primo tempo, eravamo partiti anche discretamente bene, poi abbiamo avuto due-tre situazioni dove abbiamo sbagliato l’ultima scelta di passaggio e dopo ci siamo disuniti perchè non abbiamo tenuto più le posizioni. E infatti lì è calata un po’ l’attenzione, perchè abbiamo preso un gol su palla inattiva. Sapevamo che la Salernitana poteva essere pericolosa su palla inattiva, e lì siamo stati disattenti. E infatti nelle palle inattive dopo non abbiamo subito niente. Poi nel secondo tempo c’è stata una bella reazione, bisognava essere più precisi, più efficaci e non lo siamo stati”.

Serve recuperare le energie per arrivare a mercoledì con un piglio diverso. La Juve vuole rimettersi in pista perché le ultime partite di Allegri in bianconero sono molto importanti. Serve un’altra Juve, perché vincere la Coppa Italia sarebbe significativo in una stagione così brutta.