Si avvicina l’Europeo: Spalletti prepara la Nazionale

La Nazionale non vuole farsi trovare impreparata. L’Europeo si avvicina: a un mese dal calcio d’inizio della competizione (il 15 giugno sfida all’Albania) Spalletti prepara la lista degli azzurri della Nazionale. Sicuri in 23: i portieri sicuri saranno Donnarumma, Vicario. In difesa Darmian, Scalvini, Acerbi, Buongiorno, Calafiori, Mancini, Di Lorenzo, Bellanova, Cambiaso, Dimarco e Bastoni.

A centrocampo sicuri della convocazione Jorginho, Cristante, Barella, Locatelli, Frattesi, Pellegrini. In dubbio invece Bonaventura, El Shaarawy e Folorunsho. In attacco ci saranno sicuramente Scamacca, Retegui, Chiesa e Raspadori. Restano in ballottaggio Zaccagni, Politano e Orsolini. Insomma 23 sono sicuri, in 8 si giocano tre posti. La Nazionale vuole partire forte.