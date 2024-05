Fame e dinamismo, la Juve deve puntare su Vlahovic

Carica Dusan Vlahovic. Primo trofeo conquistato con la Juventus e con il suo timbro decisivo. Una doppietta svanita per una posizione di fuorigioco, ma la grande carica agonistica del serbo ha condotto i bianconeri al successo. Il classe 2000 è più carico che mai e anche nelle dichiarazioni post-partita ha, di fatto, annunciato che proseguirà alla Juve: “Un’emozione unica, è il mio primo trofeo in Italia. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, non era semplice, ma abbiamo vinto di squadra e siamo felicissimi. Grazie anche ai tifosi che sono venuti in 40mila e li ringrazio, poi dall’anno prossimo dovremo provare a vincere tutto”.

Carica al massimo: il nuovo tecnico della Juventus dovrà mettere proprio Vlahovic al centro del reparto offensivo. Posizionare i giusti tasselli alle sue spalle, con i movimenti da centravanti, può rivelarsi davvero decisivo. E anche la dirigenza bianconera ne è consapevole.