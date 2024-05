Atalanta, mercoledì a Dublino per concretizzare un sogno

L’Atalanta ha conquistato tre punti fondamentali sabato a Lecce nell’economia del percorso in campionato. La Dea ha sparigliato le carte ai giallorossi, vincendo grazie ai gol di Scamacca e De Ketelaere. I nerazzurri hanno condotto la gara con la consueta padronanza tecnica e gestionale, riscattandosi in via immediata dopo il ko della finale di Coppa Italia.

Quello del Via del Mare è quasi un intermezzo lirico del riscatto, nella direzione della finale di mercoledì in programma a Dublino.

Il migliore in campo ieri è stato proprio Scamacca, che è mancato assai contro la Juventus. Ora mercoledì c’è un sogno da conquistare nel miglior modo possibile. Tutti ne sono consapevoli. Non sarà affatto un’impresa da poco battere il Leverkusen, ma una finale si gioca anzitutto con la testa. E la Dea vuole andare fino in fondo, sapendo di poterlo fare.