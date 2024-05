Atalanta, Gasperini: “Molto dispiaciuto per l’assenza di De Roon, ma siamo arrivati qua al top della condizione mentale”

Giornata di vigilia della Finale di Europa League per l’Atalanta e dunque giornata di impegni coi media per Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha parlato da Dublino, sede dell’ultimo atto contro il Bayer Leverkusen, nella classica conferenza stampa UEFA del giorno che precede la gara.

Un commento sui tifosi? E come si affronta il Bayer?

“Abbiamo chiesto un grane sacrificio ai nostri tifosi. Non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, speriamo di dar loro una grande soddisfazione. Come si affronta il Bayer? Con la consapevolezza di avere difronte una squadra di grandissimo livello, imbattuta. Però abbiamo acquisito grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi, affrontando squadra altrettanto complicate“.

Siete arrivati al top della condizione?

“Sull’aspetto mentale sicuramente sì, forti anche di aver centrato la Champions. L’assenza di Marten per me è un grande dispiacere. Non è facile giocare ogni 3 giorni esprimendoci in maniera sempre positiva. C’è grande rammarico per la gara con la Juve, ma questa è un’altra partita, un’altra finale“.

Quanto pesa la presenza di Scamacca rispetto alla finale di Coppa Italia?

“Negli ultimi mesi ha fatto qualcosa di davvero notevole, non solo in termini di gol, ma anche in termini di prestazioni. In quel tipo di partite (Juve) sarebbe stato fondamentale, anche perché non abbiamo alternative simili. Domani ci sono tutti: CDK, Lookman, Miranchuk…“.

Come vedi il Leverkusen?

“Squadra molto ben organizzata, con tante soluzioni, offensive e in fase di costruzione. Squadra duttile, che si difende bene e che riparte altrettanto bene. Vale tutti i risultati che ha inanellato finora. Dovremo fare una partita molto attenta, precisa. Come sempre però nelle finali bisogna portare gli episodi dalla propria parte“.

Che percorso è stato quello dell’Atalanta?

“Siamo arrivati tutti insieme a questa finale, con un percorso di crescita prorompente. Pensavamo di dover soffrire molto di più in passato, invece siamo tornati in Europa e l’anno prossimo siamo nuovamente in Champions. Siamo orgogliosi, ma siamo consapevoli di poter sempre fare qualcosa di più“.

Quanto pesa l’assenza di De Roon?

“Siamo dispiaciutissimi che debba saltare questa partita, è un capitano, è fondamentale per noi. Ma sappiamo che riuscirà a trasmetterci la sua energia pur non giocando“.

Un pensiero sul Bayer Leverkusen?

“Dobbiamo avere grande rispetto e grande conoscenza di questa squadra. Con il Bayer ci siamo incontrati 2 anni fa, ma è una squadra completamente diversa oggi, pur mantenendo diversi giocatori. Non hai l’abitudine a misurarti con loro, quindi in una gara secca devi essere bravo a contrapporti sin da subito“.

Che cosa ne pensa della scelta di Xabi di rimanere ancora al Leverkusne?

“Molto bello quello che ha fatto Xabi Alonso, che ha deciso di rimanere a Leverkusen. Un bell’esempio per il calcio“.