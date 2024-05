Atalanta, De Roon: “Oggi è stata una sofferenza, ma sono contentissimo. Mi renderà conto solo domani”

Anche il vice capitano Marten De Roon, grande assente della gara, ha parlato dopo l’incredibile vittoria dell’Atalanta in Europa League.

Marten, che vittoria e che emozione è per lei questa vittoria?

“Non ci sono parole, veramente, oggi è stata una sofferenza. Ero nervosissimo ma abbiamo fatto una grande partita, strepitosa. Sono contentissimo, grande gioia e felicità, abbiamo meritato veramente. E cosa altro posso dire?“.

L’abbiamo vista friggere in panchina.

“Stavo saltando ed ero felice, forse domani mi renderò conto… Dobbiamo solo goderci questa coppa, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e di veramente bello“.

Come si immagina Bergamo?

“Io credo non si possa entrare per tre giorni, ma domani siamo lì a festeggiare. Ma ora vado a farlo coi miei compagni!“.