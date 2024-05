Quale big punterà su Zirkzee? Sarà bagarre per il classe 2001

Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, è stato autore di una stagione davvero consistente sul piano delle prestazioni al servizio della truppa felsinea. Una pedina completa nello sviluppo del gioco di Motta: ha saputo legare il gioco con sapienza, essere il punto di raccordo della manovra, ma non solo. Qualità e tecnica sopraffina al potere per l’olandese che non figura, un po’ a sorpresa, nell’elenco dei pre-convocati della Nazionale olandese diramati ieri dal ct Ronald Koeman. Deve solamente aumentare la consistenza in zona gol.

Lui ha lavorato sempre con ottima serietà: 12 gol e 7 assist in 37 partite. Ma fermarsi ai numeri nudi e crudi sarebbe oltremodo riduttivo. Così Zirkzee vuole continuare a lavorare nel segno del gol. Il Milan l’ha già messo nel mirino, ma non solo. Anche l’Arsenal parrebbe più che interessato. Si scatenerà una vera e propria bagarre per assicurarsi le sue prestazioni. Chi lo prenderà? Presto la risposta concreta. Motta, nel frattempo, ha annunciato l’addio dai felsinei. E chissà che non faccia un pensierino proprio sul classe 2001…