Calcio italiano, è Rinascimento europeo? Ma manca l’acuto più pregiato

Sei finali europee in tre stagioni: 2021-22; 2022-23; 2023-24. Il calcio italiano sta rinascendo dopo tanti problemi strutturali? Sono ancora ben impressi nella nostra mente i momenti di delusioni quando la Nazionale ha fallito la qualificazione ai Mondiali. Le formazioni italiane in Europa si sono rese protagoniste, considerando che due delle sei finali sono state vinte: Conference 2022 (Roma) ed Europa League 2024 (Atalanta).

Le tre perse nel 2023: Inter in Champions; Roma in Europa League; Fiorentina in Conference). Una deve essere giocata: quella tra la Fiorentina e l’Olympiacos ad Atene per la Conference 2024. Il bersaglio più pregiato manca ancora. Ma con un lavoro certosino e approfondito, siamo certi che questo traguardo potrebbe non essere troppo lontano.