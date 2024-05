Gudmundsson al centro del mercato: fantasia, talento e duttilità

Albert Gudmundsson ha acceso i riflettori di tante big di Serie A e non solo. Il fantasista islandese ha totalizzato numeri da urlo nella stagione perfetta del Genoa. A Cronache di Spogliatoio aveva dichiarato: “Se posso giocare anche nel ruolo di Mkhitaryan? Sì, anche qui a Genova ho giocato qualche partita da centrocampista in un 3-5-2, mi sembra contro la Juventus e contro la Fiorentina. È successo in un paio di partite e penso di aver fatto bene, quindi credo di poter ricoprire diversi ruoli in questo tipo di formazione”.

Un dieci duttile e complementare: “Direi che sono più un numero 10, meno attaccante e falso nove. Penso però che una delle mie qualità sia la capacità di giocare in tante posizioni, attaccante, numero 10, centrocampista, ala, quindi penso che possa essere un grande vantaggio per me quando l’allenatore sceglie la formazione, può mettermi in tanti ruoli diversi”.

Insomma, l’inquadramento è chiaro. Chi punterà sul suo talento?