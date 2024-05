Motta e Giuntoli, coppia da ciclo? La nuova Juve tra conferme e innesti

La Juventus sta già lavorando alacremente per prepararsi nel migliore dei modi alla nuova stagione. I bianconeri giocheranno oggi l’ultima partita di Serie A e poi si tufferanno verso le vacanze. Ma c’è già chi, come Thiago Motta e Giuntoli, pensano all’assetto che verrà. Il tecnico avrà bisogno degli interpreti giusti per modellare al meglio il suo 4-2-3-1.

Il sogno per il centrocampo è Teun Koppmeiners, in difesa il tecnico spinge fortissimo per Riccardo Calafiori, che formerebbe una grande coppia complementare con Bremer. Per l’attacco diversi nomi al vaglio, tra i quali quello di Zirkzeee.