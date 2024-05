Inter, il diktat di Oaktree tra operatività e rinnovi

Oaktree, fondo statunitense che ha assunto la proprietà dell’Inter, ha scritto ai tifosi tramite i giornali: “A tutti i tifosi Nerazzurri, oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra Inter e Oaktree. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della Società”.

Ieri c’è stato l’incontro con Inzaghi e la dirigenza: da quanto filtra dall’area sport è stato comunque comunicato un passaggio essenziale per il futuro: i paletti sul monte ingaggi rimarranno piantati allo stesso punto. Non si può crescere oltre misura, ma non ci saranno ridimensionamenti rispetto a quanto stabilito, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Oaktree ha confermato la centralità di Inzaghi. La questione dei rinnovi è molto calda e, dopo le parole dell’agente di Lautaro, sarà curioso vedere i prossimi passaggi in tal senso. E prestissimo ci sarà l’incontro tra le parti: un summit forse decisivo per i destini del Toro.