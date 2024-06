Quante certezze: la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi nella prossima stagione

Nella giornata di martedì, l’Inter 2024-25 ha preso forma con l’insediamento della nuova proprietà con Giuseppe Marotta nelle vesti di presidente e un nuovo consiglio di amministrazione

Dopo aver definito la questione rinnovi, con gli annunci ufficiali legati a Barella e Lautaro Martinez, il club meneghino inizierà a muoversi sul mercato con le idee abbastanza precise e con il direttore sportivo Ausilio che dopo aver chiuso per Zielinski e Taremi, rinforzerà la rosa di Simone Inzaghi con altri due o tre colpi probabilmente.

L’Inter dovrà risolvere la situazione legata a Dumfries con l’olandese in scadenza di contratto e con un potenziale esterno destro da ricercare sul mercato. Complice l’addio di Audero, la dirigenza meneghina da settimane è in pole per Bento dell’Athletico Paranaense valutato 20 milioni di euro e di un rinforzo nel reparto offensivo, dopo l’addio di Alexis Sanchez a parametro zero con Arnautovic che farà di tutto per restare a Milano.