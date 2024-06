Il nuovo numero 9 e non solo: il possibile 11 del Milan di Fonseca per la nuova stagione

Nella giornata di ieri, il Lille ha annunciato la separazione da Paulo Fonseca con il Milan 2024-25 che potrà iniziare a prendere forma definendo l’arrivo dell’allenatore portoghese sulla panchina rossonera in vista della prossima stagione.

Dopo aver ultimato la questione nuovo tecnico, il club di Via Aldo Rossi inizierà a muoversi sul mercato con le idee abbastanza precise e con Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che proveranno ad accontentare le richieste dell’ex Roma. Arriveranno un centrale di difesa (Brassier del Brest nome caldo), un terzino destro (Tiago Santos, che Fonseca conosce molto bene avendolo allenato al Lille) e, soprattutto, un nuovo numero 9 che prenderà il posto di Olivier Giroud che dopo gli Europei volerà in America per iniziare la sua avventura ai Los Angeles FC.

Da capire chi sarà il nuovo centravanti rossonero: diversi i nomi accostati al Diavolo nelle ultime settimane: da Serhou Guirassy dello Stoccarda a Joshua Zirkzee del Bologna, passando per Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord. Valutazioni differenti per i quattro bomber con l’olandese e il messicano che oscillano intorno ai 50 milioni di euro, il guineano ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, mentre il canadese ha un contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe lasciare la Francia per una cifra di poco superiore ai 20 milioni.

La probabile formazione del Milan 2024-25 con i possibili acquisti

4-3-3 – Maignan; Tiago Santos, Gabbia/Brassier, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Leao, Zirkzee/Gimenez/David, Pulisic.