Serie B 2024-25, solo 7 squadre hanno confermato l’attuale allenatore

Tutto pronto per l’inizio della nuova Serie B in attesa dell’esito della finale play-off tra Carrarese e Vicenza che decreterà chi sarà l’ultima promossa in Cadetteria. Sono soltanto 7 gli allenatori attualmente confermati, con due nuovi innesti già ufficializzati, l’ultimo qualche ora fa e 10 panchine ancore scoperte.

Allenatori Serie B 2024-25: il punto sulle panchine in attesa della finale play-off

Gli allenatori confermati (7)

BRESCIA: Rolando Maran

CITTADELLA: Edoardo Gorini

CREMONESE: Giovanni Stroppa

MANTOVA: Davide Possanzini

MODENA: Pierpaolo Bisoli

SPEZIA: Luca D’Angelo

SUDTIROL: Federico Valente

I nuovi allenatori ufficializzati (2)

PALERMO: Alessio Dionisi

SASSUOLO: Fabio Grosso

Squadre senza allenatore ufficialmente (10)

BARI: tutto dipenderà dall’insediamento del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Polito.

CATANZARO: da valutare la posizione di Vivarini nel mirino di alcuni club di Serie A e B.

CESENA: Roberto D’Aversa è il candidato numero uno a sostituire Domenico Toscano in panchina.

COSENZA: William Viali dovrebbe essere confermato, prima bisogna ufficializzare il nuovo DS.

FROSINONE: da valutare la posizione di Eusebio Di Francesco, nel mirino di alcuni club di A.

JUVE STABIA: non è ancora certo, ma Guido Pagliuca dovrebbe essere confermato sulla panchina delle Vespe.

PISA: Alberto Aquiliani saluterà i nerazzurri, con i toscani che devono prima ufficializzare il nuovo DS.

REGGIANA: con l’addio di Alessandro Nesta, il club è alla ricerca di un nuovo allenatore.

SALERNITANA: in attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Petrachi, i granata sono a caccia del sostituto di Colantuono.

SAMPDORIA: in attesa dell’arrivo di Accardi come nuovo direttore sportivo, Andrea Pirlo dovrebbe essere confermato in blucerchiato.